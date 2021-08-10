Управление государственной охраны купило турецкие автобусы по 5 миллионов за штуку

Управление государственной охраны 4 августа заключило договор с ООО "Современные грузовики" на поставку трех автобусов Otokar Navigo T за 14,68 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Ожидаемая стоимость закупки составляла 15,3 млн грн, кроме "Современных грузовиков" в аукционе участвовало ООО "Торговый дом "Альфатекс" с предложением поставить автобусы той же марки. Конкурс между обоими участниками носил формальный характер, фирмы не меняли первоначальных предложений. Поэтому "Современные грузовики" получили заказ с дисконтом в 4%.

Согласно условиям договора, Управление госохраны получит все восемь автобусов уже к 20 августа и заплатит за каждый по 4,89 млн грн.

По информации издания, в прошлом году "Современные грузовики" завезли в Украину от производителя Otokar Otomotiv Ve Sanayi A.S. четыре таких автобуса по цене от $88 тыс. до $96,5 тыс. за единицу. То есть максимальная цена Otokar Navigo T на дату растаможивания для импортера составляла 2,72 млн грн. С учетом уплаты 10% пошлины, акциза в размере 0,003 евро за 1 см куб. двигателя объемом 4500 куб. см и 20% НДС, все расходы импортера при максимальной цене растаможки в целом составили около 3,59 млн грн, на четверть меньше тендерной цены.

При этом сейчас "Современные грузовики" фигурируют в уголовном производстве по факту закупки автобусов и троллейбусов криворожским КП "Городской троллейбус" по завышенным ценам.

В тексте постановления Центрально-Городского районного суда Кривого Рога от 6 июля указано, что на приобретение трех автобусов и восьми троллейбусов у ООО "Современные Грузовики" в 2018 году КП "Городской троллейбус" и ПАО КБ "Приватбанк" заключили договор финансового лизинга. Фирма, по данным СБУ, "имеет характерные признаки фиктивности и может использоваться в роли посредника для вывода бюджетных средств в теневой оборот с целью их присвоения".

Кроме того правоохранители выяснили, что транспорт производства ООО "Торговый Дом "Литан" "не в полной мере" отвечал разработанным техническим требованиям по ГОСТ, что в дальнейшем при его эксплуатации могло привести к выходу его из строя и "созданию чрезвычайных событий с возможными тяжелыми последствиями".

Правоохранители подозревают, что криворожское КП закупило транспорт по завышенным ценам, из расчета 5,4 млн грн за единицу, в то время как "реальная рыночная цена колебалась в пределах 3,8-4,2 млн грн.

ООО "Современные грузовики" основано в Киеве в 2008 году, принадлежат через ООО "Риалто" и ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Коннект" брату и сестре – Евгению и Ольге Мещаниним. В этом году фирма получила тендеров на 50,51 млн грн, в прошлом – на 391,28 млн грн.

По данным системы Youcontrol, главный актив семьи Мещаниних – автомобильный холдинг "Автек", дилер грузовых автомобилей и спецтехники Ford Trucks, МАЗ, Volat.