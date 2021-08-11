ГБР задержало начальника Госпродпотребслужбы в Запорожской области за получение взятки у подчиненного
Об этом говорится в сообщении ГБР.
По предварительной информации, чиновник мотивировал свое требование тем, что законодательство запрещает использовать гражданам сельскохозяйственную технику без регистрации в Госпродпотребслужбе, поэтому все фермеры и владельцы домохозяйств области должны платить дань.
Чиновник был задержан при получении очередной части денег от подчиненного в сумме $8,25 тыс. Во время задержания он пытался выбросить деньги, но оперативники ГБР зафиксировали эту попытку.
Ранее работники ГБР задокументировали получение должностным лицом еще $3 тыс.
Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства и месту работы задержанного.
В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.