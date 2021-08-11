В Украине зафиксировали 1 122 новых случая COVID-19

На утро 11 августа в Украине зафиксировали 1 122 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 54 ребенка и 31 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 648 человек, умерло 25 пациентов, выздоровело –1 160. Кроме того, совершили 53 200 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 261 354 человека, выздоровело – 2 193 752, летальных случаев зафиксировали 53 149, также провели 11 582 812 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 4 324 553 человека, за прошедшие сутки – 167 673. Полностью иммунизированы 2 521 848 украинцев.