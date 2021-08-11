Банк Ахметова отсудил у "Укрзализныци" 58 миллионов

Хозяйственный суд города Киева 27 июля частично удовлетворил иск ПУМБ к ""Укрзализныце" и решил взыскать в пользу ответчика 58 млн грн пени и 3% годовых за ненадлежащее выполнение "Донецкой железной дорогой" условий трех кредитных договоров, обязательства по которым перешли к "Укрзализныце".

Об этом сообщает Finbalance.

В декабре 2020 года Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляцию "Укрзализныци" и оставил без изменений решение, которым с ж/д компании в пользу ПУМБ Рината Ахметова было взыскано $22 млн задолженности "Донецкой железной дороги" по кредитным договорам 2013 года.

В июне 2020 года "Укрзализныця" сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты госрегистрации АО - 21.10.2015. Как замечала УЗ, это означает, что УЗ будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО - более 20 тыс. грузовых вагонов УЗ, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и свыше 300 локомотивов).

Как уточняла УЗ, по приблизительным подсчетам сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).