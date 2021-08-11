Бывший член набсовета "Нафтогаза" назначен спецпредставителем США по "Северному потоку-2"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности, в компетенции которого будет работа по "Северному потоку-2".

Об этом Блинкен сообщил в своем Twitter.

"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности. Он отлично подходит для поддержки развития и внедрения комплексной стратегии по укреплению глобальной энергетической безопасности", – написал он.

Ранее издание Axios сообщало, что президент США Джо Байден назначил своего бывшего советника Амоса Хохштейна спецпосланником Госдепартамента по вопросам энергетики, которому предстоит курировать тему "Северного потока-2". Источники сообщали, что основным приоритетом в работе Хохштейна станет реализация американо-германского соглашения российскому газопроводу . К тому же экс-советник Байдена считался одним из самых громких критиков проекта.

Назначение не требует утверждения членами Сената.

С 2014 по 2017 год Хохштейн работал спецпосланником Госдепартамента по международным энергетическим вопросам, он курировал внешнюю политику США в области энергетики, а также консультировал Байдена по глобальным энергетическим вопросам. В 2017 году он вошел в наблюдательный совет украинской компании "Нафтогаз" и пробыл в нем до октября 2020 года.

Соединенные Штаты Америки и Германия объявили о договоренностях относительно условий завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Позже на сайтах Госдепартамента США и Министерства иностранных дел Германии было обнародовано совместное заявление "О поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и климатических целях". В документе раскрываются детали указанного соглашения.

Украина и Польша также обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, связанного с газопроводом.

Ранее в мае Госдеп США отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией. Ряд законодателе выступили с резкой критикой такого решения.