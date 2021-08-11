Прокуратура разоблачила "продажу" должности главы Николаевской ОГА за $600 тысяч

Правоохранители разоблачили двух жителей Киева на совершении мошенничества. Они обещали жителю Николаева должность главы областной государственной администрации за $600 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, экс-сотрудница управления делами Аппарата Верховной Рады в сговоре с главой правления благотворительной организации – журналистом, который ранее был помощником-консультантом народного депутата и неоднократно баллотировался в парламент, за $600 тыс. обещали жителю Николаева повлиять на чиновников Офиса президента и Кабинета министров и решить вопрос о его назначении на должность главы Николаевской облгосадминистрации.

Отмечается, что они в течение полугода проводили "собеседования с кандидатом на должность" в столице и готовили его для якобы дальнейшей встречи в Офисе президента и Кабмине.

Их задержали во время получения части оговоренной суммы – $200 тыс. На данный момент решается вопрос о сообщении подозрения задержанным и избрания им меры пресечения.