Пиковые выплаты по госдолгу в сентябре пройдут безболезненно, – министр экономики

Украина в сентябре безболезненно проведет пиковые выплаты по государственному долгу – средства есть.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко, передает Интерфакс-Украина.

"В июле мы сделали значительный транш долговых платежей. Готовимся к сентябрю, но я вижу, что средства есть", – сказал он в интервью агентству.

Любченко отметил перевыполнение плана по поступлениям в доходную часть госбюджета со стороны Государственной налоговой службы, выполнение росписи по доходам со стороны Гостаможслужбы. "Заимствования осуществляются эффективно", – добавил он.

"При том что Украина выполнила все целевые ориентиры, которые ставились. Из того, что в зоне моей ответственности, то Верховная Рада даже приняла в первом чтении законопроект о корпоративном управлении. Это огромный шаг вперед. Кроме того, МВФ утвердил решение о крупнейшем в истории распределении СПЗ, из которых украинская часть составляет около $2,7 млрд. Это, в том числе, позволит безболезненно осуществить долговые выплаты Украины в сентябре 2021 года", – пояснил Любченко.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины понизило прогноз выплат по государственному долгу в 2021 году на 0,83 млрд грн – до 602,5 млрд грн.

При этом пиковым месяцем для платежей по госдолгу остается сентябрь – 104,2 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.