Фонд гарантирования выставил на продажу элеваторный комплекс на Кировоградщине за 108 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц повторно выставит на продажу элеваторный комплекс, расположенный в Кировоградской области, вместе с правами требования по кредитным договорам юрлиц, производственным оборудованием и имущественными правами на зерно, принадлежащие ликвидируемому ПАО "КБ "Премиум".

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 25 августа в системе Prozorro.Продажи.

В состав элеваторного комплекса общей площадью 5 831 кв. м входят шесть силосов вместимостью одновременного хранения 30 тыс. тонн зерновых и масличных культур, оборудование по приемке зерна мощностью 2,5 тыс. тонн в сутки, зерносушилка мощностью 60-80 тонн/час, зерноочистительное оборудование, а также лаборатория для определения основных показателей качества зерна.

Отмечается, что среди преимуществ комплекса также автомобили и железнодорожные подъездные пути. Кроме того, рядом расположены Кременчугский и Светловодский речные терминалы.

Стартовая цена лота – 107,8 млн грн. Торги состоятся по голландской модели аукциона.