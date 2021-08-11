Комиссия Кабмина проверит необходимость продления ограничений на импорт серной кислоты
Решение было принято после обращения отечественных производителей продукции, сообщил заместитель министра экономики Сергей Теленик, передает пресс-служба министерства.
По его словам, комиссия установила достаточность оснований для пересмотра специальных мероприятий.
"Было определено, что приведенная в обращении информация свидетельствует, что такая практика положительно повлияла на деятельность отечественных производителей. Впрочем, пока еще не полностью устранены последствия причиненного им вреда и находятся в процессе адаптации к условиям конкуренции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для определения целесообразности продления строка применения специальных мероприятий в процессе пересмотра будут исследованы все факторы, с учетом интересов производителей и потребителей данной продукции.
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Как сообщалось, в июле 2018 года Украина ввела квоты на импорт серной кислоты и олеума, независимо от страны происхождения, сроком на 3 года. С 1 сентября 2020 года квота должна была составить 33,9 тыс. тонн для Беларуси, для России – 9,5 тыс. тонн, других стран – 4,8 тыс. тонн в год.
Как писал БизнесЦензор, введения спецпошлин на импорт серной кислоты требовали ее основные производители в Украине – ГП "Восточный ГОК", ГП "Сумыхимпром" и ООО "НПП "Зоря" и ООО "Первое химическое объединение".
Против этого выступали отечественные металлурги, которые используют дешевую российскую и белорусскую серную кислоту в производстве и опасаются роста цен на нее на внутреннем рынке из-за введения пошлин.