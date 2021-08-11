Правоохранители разоблачили схему хищения угля и минеральных удобрений на железной дороге

Под процессуальным руководством Офиса генпрокурора 16 лицам сообщили о подозрении по факту создания преступной организации и участия в ней, а также кражи.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, на протяжении 2021 года злоумышленники систематически совершали кражи имущества субъектов хозяйствования в районе железнодорожной станции "Таврийск" Запорожской дирекции Регионального филиала "Приднепровская железная дорога" АО "Укрзализныця". Они похищали из вагонов каменный уголь и минеральные удобрения во время отстоя подвижного состава поездов, а также во время их движения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Запорожской и Днепропетровской областей одновременно было проведено 54 обыска по месту жительства членов преступной организации, в ходе которых выявлено и изъято вещи и документы.

На данный момент задержаны 12 человек, 7 – избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливается размер нанесенного ущерба.