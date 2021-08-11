Министр экономики предложил обнародовать персональные данные об уплате налогов

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко выступает за раскрытие персональных данных по уплате налогов.

По его словам, когда общество увидит, кто сколько платит налогов, "произойдет смена парадигмы", передает Интерфакс-Украина.

"У нас состоялась децентрализация, сформировалось 1,4 тыс. громад. И это опорные субъекты для трансформации социального договора. Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает", – сказал он в интервью агентству.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров готовит законопроект о введении косвенных методов налогового контроля за расходами граждан, которые начнут работать после проведения так называемой "налоговой амнистии" в Украине.

По словам главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии – он будет вынуждена доплатить налог на расходы, которые не может объяснить.

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении инициированной им же налоговой амнистии, в рамках которой сомнительные активы можно будет легализировать, уплатив 5% в госбюджет. МВФ увидел в этом риски отмывания нелегальных денег и проведет анализ связанных с этим законов.