Кабмин утвердил программу обращения с ядерным топливом на 9 миллиардов (обновлено)

Кабинет министров Украины утвердил Государственную экономическую программу обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) украинских атомных станций до 2025 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, программа разработана на основе профильной директивы Евросоюза, а ее основная цель – это безопасность в сфере атомной энергетики, а также энергонезависимость Украины.

"Ключевым пунктом программы является строительство и эксплуатация в зоне отчуждения Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива с Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. Ранее Украина вывозила отработанное ядерное топливо с трех своих АЭС в Россию, что ежегодно стоило "Энергоатому" около $200 млн", – отметил он.

Глава правительства добавил, что теперь эти средства можно будет направить на технологическое развитие украинских атомных станций.

Согласно проекту программы, ориентировочный объем ее финансирования составляет около 8,9 млрд грн, из которых собственные средства НАЭК "Энергоатом" – 7,5 млрд грн, кредитные средства, привлекаемые генкомпанией, – 1,38 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Средства привлекаются предприятием под государственные гарантии по кредитному договору от 27 декабря 2017 года с "Сентрал строредж сейфти проджект траст" (США). Согласно документу, размер кредитования составляет до $250 млн со сроком возврата 20 лет, процентная ставка – 6,833% годовых. Погашение кредита осуществляется, начиная с четвертого года от даты выдачи (с мая 2021 года) ежеквартально ровными частями.

Целевое использование кредитных средств – в частности, финансирование затрат по проекту запуска Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). Возврат средств, а также процентов осуществляется за счет поступлений за отпущенную генкомпанией электроэнергии в рамках утвержденного тарифа.

При этом в проекте программы отмечается, что при составлении тарифа из него исключаются средства, которые до 2021 года направлялись российским специализированным предприятиям за хранение ОЯТ трех украинских электростанций.

Основным результатом выполнения программы станет усовершенствование системы обращения с ОЯТ и повышение ее экономической эффективности.