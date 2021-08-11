Украина поставит в Китай миллион тонн зерновых до конца года

АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" планирует до конца года поставить в Китай около 1 млн тонн зерновых.

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации по итогам переговоров с Китайской национальной корпорацией машинной промышленности (ССЕС) и Министерством экономики.

Отмечается, что согласно четким договоренностям, ГПЗКУ до конца 2021 года планирует поставить китайскому партнеру около 1 млн тонн зерна.

"Мы планируем проводить закупки на собственных элеваторах и использовать выгодное ценовое предложение", – отметил во время переговоров и.о. главы правления украинской ГПЗК Андрей Власенко.

В свою очередь руководительница китайской корпорации ССЕС Ян Цзин отметила, что китайская сторона заинтересована в развитии сотрудничества и ожидает выполнения условий контракта в 2021 маркетинговом году.

Соответствующие переговоры о поставках зерновых между украинской и китайской корпорациями будут проходить еженедельно.