Украина поставит в Китай миллион тонн зерновых до конца года
Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации по итогам переговоров с Китайской национальной корпорацией машинной промышленности (ССЕС) и Министерством экономики.
Отмечается, что согласно четким договоренностям, ГПЗКУ до конца 2021 года планирует поставить китайскому партнеру около 1 млн тонн зерна.
"Мы планируем проводить закупки на собственных элеваторах и использовать выгодное ценовое предложение", – отметил во время переговоров и.о. главы правления украинской ГПЗК Андрей Власенко.
В свою очередь руководительница китайской корпорации ССЕС Ян Цзин отметила, что китайская сторона заинтересована в развитии сотрудничества и ожидает выполнения условий контракта в 2021 маркетинговом году.
Соответствующие переговоры о поставках зерновых между украинской и китайской корпорациями будут проходить еженедельно.