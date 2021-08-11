Кабмин хочет согласовывать монетарную политику Нацбанка, – первый вице-премьер

Кабинет министров инициирует дискуссию с Национальным банком (НБУ) с целью согласования монетарной политики, чтобы она соответствовала целям утвержденной правительством стратегии развития Украины до 2030 года.

Об этом первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы ее (дискуссию, – ред.) начнем. Премьер-министр уже выразил такое пожелание перед главой НБУ. Надеюсь, она состоится относительно роли и места каждого учреждения в этой стране. Это касается не только НБУ, но и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", – сказал Любченко.

По его словам, Нацбанк ведет грамотную политику в сдерживании инфляции, однако повышение учетной ставки является чрезмерным, так как причины инфляции не связаны с монетарными факторами.

"НБУ ведет грамотную политику в этом (сдерживании инфляции, – ред.), но ее мы должны вместе согласовать, чтобы она соответствовала целям "Стратегии Украины 2030" по росту ВВП. Это означает, что следует искать баланс между кредитованием, инфляцией и развитием реального сектора", – отметил первый вице-премьер.

Первый вице-премьер добавил, что выступает против повышения Национальный банком учетной ставки до 8% в текущей ситуации.

"Таргетирование инфляции в "книжном варианте" в Украине не работает. За четыре года после введения этого режима инфляция только в трех месяцах была в целевом диапазоне Национального банка", – сказал Любченко.

Он подчеркнул, что национальная экономика нуждается в оборотных средствах.

"Тогда как решение о повышении ставки будет действовать с лагом 9-18 месяцев, когда действие временных проинфляционных факторов уже завершится. В прошлом году скорость обращения средств замедлилась, а нам нужно ускорение. Да, была пандемия, но деньги – это кровь экономики", – заявил Любченко.

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Как сообщалось, правление Национального банка 22 июля приняло решение повысить учетную ставку с 7,5% до 8% годовых, а также ужесточить монетарную политику через ряд дополнительных мер.

Перед этим первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко опубликовал программный материал, в котором он выступает за смягчение монетарной политики, экспансивную фискальную политику с акцентом на поддержку инфраструктурных проектов и удешевление кредитования приоритетных отраслей. В частности, Любченко предлагает развивать инвестиционное рефинансирование банковских кредитов, смягчать требования к оценке кредитных рисков и модернизировать монетарную политику через "временное смещение акцентов с целей стабилизации инфляции к целям поддержки экономического роста".

По мнению главы Минэкономики, Нацбанк должен обеспечить мягкую монетарную политику с акцентом на применение инструментов целевого рефинансирования банковских займов, а учетная ставка должна сохраняться ниже нейтральной до появления роста экономики на уровне 4-5%.

Напомним, год тому назад, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

В частности, Смолий заявил, что Офис президента и Кабмин пытались влиять на работу НБУ в отношении смягчения монетарной политики, в частности снижения учетной ставки. Он также рассказал о требованиях Минэкономики девальвировать курс гривни, приведя его в соответствие с заложенным в госбюджет.

После этого Верховная Рада поддержала предложение Зеленского о назначении новым главой НБУ председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.