Экспорт зерновых нового урожая превысил 4 миллиона тонн, – Минагрополитики

Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 11 августа экспортировала 4,11 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 118 тыс. тонн больше, чем годом ранее.