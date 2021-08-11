Оператор программы льготных кредитов выступил в поддержку ее пересмотра

Фонд развития предпринимательства (ФРП), который является оператором госпрограммы льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" поддерживает предложение Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI) о сворачивании предоставления кредитов на рефинансирование ранее полученных займов под 0% годовых.

Об этом говорится в сообщении ФРП в Facebook.

"Фонд поддерживает некоторые предложения Форума, например, о приостановлении компонента рефинансирования, который по сути себя уже исчерпал. Что же касается прекращения антикризисного компонента, то накануне возможной очередной волны карантина осенью этого года, такое предложение выглядит нелогичным", – сказано в сообщении.

ФРП отмечает, что первоначальная цель программы "5-7-9%", нацеленная на "усиление инвестиционной активности малого бизнеса и создание новых рабочих мест" с началом пандемии COVID-19 была трансформирована в цель "сохранения и защиты предпринимателей от последствий карантина".

"Благодаря оперативному запуска комплекса антикризисных мер в рамках программы (рефинансирование действующих кредитов под 0% годовых и поддержка краткосрочной ликвидности под 3% годовых) государству удалось сохранить тысячи предпринимателей, а с ними и стабильность банковской системы", – отмечают в Фонде.

В то же время ФРП подчеркивает, что после завершения коронакризиса Программа льготного крдеитования должна полностью вернуться к своей первоначальной цели – поддержке инвестиций малых предпринимателей.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Форум ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI) во главе с "Райффайзен Банком" предложил рассмотреть возможность сворачивания программы "Доступные кредиты 5-7-9%", поскольку она не выполняет заявленных целей. В частности, львиную долю кредитов по ней получают аграрные предприятия, которые не нуждаются в льготном кредитовании за счет госбюджета.

В свою очередь государственный "Приватбанк", а также Минфин и Минэкономики не поддерживает эту идею.

Напомним, по данным Министерства финансов, всего с момента старта программы "5-7-9%" было выдано 21 545 кредитов на общую сумму 56,7 млрд грн. Из них 20,47 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, еще 29,26 млрд грн выданы как антикризисные кредиты и только 6,98 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели.