Кабмин утвердил стратегию для приватизации "Приватбанка"

Кабинет министров одобрил Стратегию развития АО "КБ "Приватбанк" до 2024 года.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 11 августа, по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, главная цель обновленной стратегии – определение стратегии для "хорошого банка", пригодного для продажи, и подхода к его приватизации.

"Унаследованные проблемы будут сосредоточены в отдельном подразделении, которое будет заниматься непрофильными услугам, унаследованными портфелями и судебными процессами", – отмечается в документе.

При этом предусмотрено три возможных варианта приватизации банка:

частное размещение всего банка;

частное размещение "хорошего банка";

IPO (первичное размещение акций) "хорошего банка".

В целом, согласно стратегии, "Приватбанк" должен оставаться ведущим банком в розничном сегменте рынка, с сильными позициями в малом и среднем бизнесе с мощным платежным/карточным бизнесом, что должно обеспечить наличие привлекательных вариантов приватизации.

При этом банк должен сосредоточится именно на направлении малого и среднего бизнеса, в первую очередь, на мощных предприятиях среднего звена.

В этой части стратегией предусмотрено увеличение кредитования сегмента малого и среднего бизнеса на 150% (включая госпрограммы), а также дальнейший рост эквайрингового бизнеса, что должно увеличить доходы банка примерно на 8,5 млрд грн.

Также планируется привлечение новых клиентов в розничном бизнесе с целью роста кредитования в этой сфере с 44 млрд до 82 млрд грн (включая программу льготной ипотеки).

Стратегией также предусмотрено, что банк продолжит меры для оптимизации расходов и усовершенствования организационной структуры, в том числе путем дальнейшего сокращения региональной сети отделений.

В части финансовой устойчивости целью банка указано достижение прогнозной прибыли свыше 30 млрд грн в год при доходности на капитал больше 40% и соотношения расходов в доходам менее 45%.

При этом "Приватбанк" должен установить особый акцент на важности возврата средств, связанных с бывшими владельцами, и восстановление "старого" портфеля неработающих активов с дальнейшим сокращением их доли ниже 20%.

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Как сообщалось, государственный "Приватбанк", по результатам работы в 2020 году получил 24,3 млрд грн прибыли, что на 8,3 млрд грн меньше, чем годом ранее.

На конец июня 2021 года объем кредитного портфеля государственного "Приватбанка", который связан с бывшими акционерами, составил 164,7 млрд грн (на начало 2021 года – 164,3 млрд грн, на начало 2020 года – 210,6 млрд грн).

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.