Кабмин согласовал увольнение главы Харьковской области

Кабинет министров согласовал увольнение Айны Тимчук с должности главы Харьковской областной государственной администрации (ОГА).

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 августа, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в Telegram.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Айну Тимчук главой Харьковской ОГА в конце ноября 2020 года.

Согласно официальной биографии, Айна Тимчук с 1995 года работала в органах местного самоуправления в Днепропетровской области, в 2010 - 2014 годах была заместителем городского головы Геннадия Кернеса – управляющей делами исполкома горсовета.

После этого, с марта 2014 года по апрель 2015 года, она была заместителем главы аппарата Днепровской ОГА, когда областью руководил Игорь Коломойский. Затем продолжила работу на этой же должности во времена Валентина Резниченко, а с 2018 года возглавляет аппарат Днепропетровской ОГА.