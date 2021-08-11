Зеленский утвердил льготы для импорта и производства электромобилей

Президент Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенные кодексы относительно стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы государства, эти документы нацелены на увеличение доли экологического транспорта в Украине путем повышения доступности для потребителей и стимулирования развития производства электрических транспортных средств, трамвайных вагонов и вагонов метро, транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом или сжиженном метане или биогазе.

"Для этого законы предусматривают применение ряда налоговых преференций, в частности, временно, до 1 января 2026 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по ввозу в Украину и поставки на территории Украины транспортных средств, оснащенных электродвигателями, а также новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающих исключительно на сжатом или сжиженном метане или биогазе", – говорится в сообщении.

Также до 1 января 2031 года освобождается от налогообложения НДС и ввозной пошлиной импорт в Украину ряда товаров предприятиями, которые создают или модернизируют свои производственные мощности для создания указанных выше транспортных средств (это не касается товаров из страны, признанной государством-оккупантом или государством-агрессором, и товаров с оккупированной территории Украины).

Кроме того, до 31 декабря 2035 года освобождается от налогообложения прибыль предприятий, производящих указанные транспортные средства, а также электродвигатели, литий-ионные (литий-полимерные) аккумуляторы и зарядные устройства к ним при условии направления высвободившихся средств на научно-исследовательские и опытные работы в области электрического транспорта, создания или переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства, внедрение новейших технологий.

"Принятие этих законов поможет защитить окружающую среду, поскольку будет способствовать снижению уровня загрязнения воздуха, стимулировать увеличение инвестиций в автомобилестроительную, электротехническую отрасли экономики Украины и создание новых рабочих мест", – подчеркнули в Офисе президента.

Соответствующие законы вступают в силу с 1 января 2022 года.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующие законопроекты №3476 и №3477 15 июля.