ДТЭК Ахметова продает угольный бизнес в России
Федеральная антимонопольная служба РФ уже предоставила разрешение кипрской компании на получение контроля над принадлежащими ДТЭК российскими компаниями "Донской антрацит", "Сулинантрацит" и "Шахтоуправление "Обуховская", пишет Коммерсант.
Сделка будет оформлена на Кипре в результате приобретения 100% акций другой кипрской компании – Fabcell Limited, пояснили в пресс-службе ФАС. Fabcell Limited – структура группы СКМ Рината Ахметова.
Согласно кипрскому реестру, владельцем Valleyton Investments Limited является гражданка Армении Елена Оганесян, на угольном рынке это имя широко не известно.
Как отмечает издание, в 2016 году "Обуховская" и "Донской антрацит" выдали гарантии российскому "Сбербанку" по кредиту для Fabcell на $324 млн и $400 млн соответственно. Обязательства по погашению кредита и процентов наступают в сентябре. Компании надеются на реструктуризацию задолженности.
"Сбербанк" организовал запрос предложений по продаже прав требований банка к ДТЭК и акций материнской Fabcell, сообщили в банке.
"С 10 июня по 9 августа 2021 года была проведена процедура сбора предложений, итоги запроса не подведены", – сообщили в "Сбербанке".
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Как сообщалось, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко анонсировал продажу активов компании в России, в первую очередь "Шахтоуправления "Обуховское".
ДТЭК приобрел в 2012 году за $39 млн 100% акций "Обуховской", 100% акций "Донского антрацита" и 66,7% акций "Сулинантрацита", который затем был объединен с "Донским антрацитом".
Как следует из отчета "Обуховской", предприятие получило разрешение на экспорт угля на Украину только в марте 2020 года, тогда как квоты на это начали выдавать с 1 июня 2019 года. Получение разрешения дало возможность шахте выйти из простоя.
По итогам 2020 года выручка компании сократилась на 4,2%, до 9 млрд руб., чистая прибыль – на 35,7%, до 255,5 млн руб. В этом году компания планирует добыть 2 млн тонн угля.
Выручка "Донского антрацита" (мощность – 1,5 млн тонн в год) сократилась на 18,2% – до 1,8 млрд руб., чистый убыток вырос более чем вдвое – до 4,7 млрд руб.