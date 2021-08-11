Регуляторная служба согласовала повышение тарифов "Укрзализныци" на перевозку руды и зерна

Государственная регуляторная служба согласовала повышение тарифов в два этапа, ранее это же сделали Минфин и Минэкономики, осталось зарегистрировать приказ в Минюсте.

Об этом член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил на своем канале в Telegram.

Проектом решения предусматривается, что тариф на перевозку железной руды с 1 сентября вырастет на 8%, с 1 января 2022 года – на 20,4%. На перевозку аграрной опродукции тариф с 1 сентября вырастет на 8%, а с 1 января – на 6%.

Кроме того, увеличится тариф на порожний пробег вагонов.

"Суммарный позитивный эффект для "Укрзализныци" составит 1,8 млрд грн в текущем году и 10,1 млрд грн в 2022 году", – отметил Лещенко.

В то же время на сайте Госрегуляторной службы в отношении указанного проекта приказа Мининфраструктуры указано, что ведомство своим письмом от 5 августа сообщило разработчику о многочисленных замечаниях к документу. Окончательное решение Госрегуляторная служба планировала принять после получения ответа от Мининфраструктуры.

Как сообщалось, ранее Министерство инфраструктуры предложило постепенно увеличить тарифы на перевозку группы грузов первого тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года, а с 1 января 2022 года увеличить их еще на 20,4%.

Также предлагается увеличить тарифы на перевозку грузов второго тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года и еще на 6,5% с 1 января 2022 года.

Напомним, по итогам 2020 года "Укрзализныця" получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составила 2,99 млрд грн.