Зеленский подписал закон о создании "Дія City"

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" № 1667-IX, который парламент принял 15 июля 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, закон нацелен на создание благоприятных условий для ведения инновационного бизнеса в Украине, обустройство цифровой инфраструктуры, привлечение инвестиций и новых специалистов.

"Для стимулирования развития цифровой экономики документ внедряет правовой режим "Дія City" и определяет организационные, правовые и финансовые принципы его функционирования. Этот правовой режим предусматривает специальные условия налогообложения, которые будут определены Налоговым кодексом Украины. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в Верховной Раде на выполнение задач, определенных в указе президента № 371 "О мерах по созданию благоприятных условий для развития IT-индустрии в Украине", – говорится в сообщении.

Также специальные условия налогообложения будут применяться к компаниям-резидентам "Дія City". Стать таким резидентом может юридическое лицо, зарегистрированное на территории Украины, которое соответствует ряду требований, указанных в документе.

Статус резидента "Дія City" предоставляет уполномоченный центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает реализацию госполитики в сфере цифровой экономики. Закон определяет вопросы, связанные с приобретением и потерей этого статуса.

Информация о компаниях, имеющих или находяхщихся в статусе резидента "Дія City", содержится в электронном реестре "Дія City", который является открытым и обнародуется интернете.

Правовой режим "Дія City" устанавливается на срок не менее 25 лет со дня внесения в реестр записи о ее первом резиденте.

Также закон содержит нормы, связанные с временной нетрудоспособностью и социальными гарантиями для гиг-специалистов, их общеобязательным государственным социальным страхованием, а также правом интеллектуальной собственности на объект, созданный в связи с выполнением гиг-контракта.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме пункта 9 части четвертой статьи 5 (отнесение деятельности поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, к видам деятельности, осуществление которых стимулируется путем создания правового режима "Дія Сіті"). Этот пункт вступает в силу через шесть месяцев со дня вступления в силу закона Украины, определяющий особенности правоотношений в сфере обращения виртуальных активов.

Как сообщалось, 15 июля Верховная Рада приняла закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", предусматривающий создание особого правового режима для проекта "Дія City". Для его запуска депутаты еще должны внести изменения в Налоговый кодекс.

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