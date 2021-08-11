Кабмин выделил 100 миллионов на закупку коммунальной техники в регионах

Кабинет министров направил Министерству развития громад и территорий 100 млн грн для предоставления субвенции на закупку коммунальной техники в регионах в 2021 году в рамках новой бюджетной программы.