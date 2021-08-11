Украинский аграрный экспорт в ЕС вырос с начала года на 10%. ИНФОГРАФИКА

За семь месяцев 2021 года экспортные поставки украинской агропромышленной продукции в Европейский союз увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $3,7 млрд.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

По состоянию на 1 августа Украина полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС по семи группам товаров: мед, крупы и мука, обработанный крахмал, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, мясо птицы (объем за три квартала) и яйца (объем за три квартала).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года не использована квота по двум группам товаров: сахар и кукуруза. Квота на сахар была не использована из-за возникновения дефицита на украинском рынке, а на кукуруза - из-за значительного спроса со стороны Китая и перенаправления объемов по данному каналу реализации.

Потенциально до конца года еще могут закрыться квоты по обработанной продукции из зерновых (сейчас использовано 99%), крахмалу (78%) и кукурузе (74%).

По данным ежемесячного отчета Мониторинга агропродовольственной торговли в ЕС, в 2020 году Украина стала четвертым крупнейшим поставщиком агропродовольственной продукции в Союз, уступая только Великобритании, Бразилии и США.