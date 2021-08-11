Собственник сети супермаркетов "Сильпо" покупает страховую компанию

ООО "Восток Капитал", основным акционером которого является ЧАО "Фоззи Груп" (Fozzy Group), объявило о намерении приобрести 4,76 млн акций номиналом 47,62 млн грн ЧАО "Страховая компания "Арсенал", что составляет 80,74% уставного капитала страховщика.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, ранее "Восток Капитал" и его аффилированные лица акциями СК "Арсенал" не владели, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным госреестра юрлиц, учредителями ООО "Восток Капитал" в равных долях являются ЧАО "Фоззи Груп" и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Вермонт". Уставный капитал "Восток Капитал" составляет 428,03 млн грн.

СК "Арсенал" зарегистрирована в 2005 году. Собрание акционеров страховщика 14 декабря 2019 года приняло решение о выкупе 87,03% акций компании с целью их аннулирования. В результате уставный капитал компании сократился с 454,75 млн грн до 58,98 млн грн.

Согласно данным НБУ в январе-марте 2021 года компания собрала 3,29 млн грн чистых страховых премий, страховые выплаты составили 55,8 тыс. грн. Активы составили 71,8 млн грн, страховые резервы – 9,28 млн грн, собственный капитал – 61,2 млн грн, обязательства – 10,7 млн грн.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров почти с более чем 690 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 2019 год общая площадь его магазинов превышала 1 млн кв. м.

Компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сильпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Била ромашка", магазины персональной электроники Ringoo.