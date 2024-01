Цены на газ в Европе превысили $550 за тысячу кубометров из-за сокращения поставок от "Газпрома"

Цена газа в Европе на торгах в среду, 11 августа, достигала уровня $555 за тысячу кубометров на фоне сокращения поставок из РФ после аварии на заводе "Газпрома" в Уренгое.

Значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта – сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures –достигало 45,8 евро за тысячу кВт-ч или $555 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина.

Днем ранее спотовый контракт на TTF закрылся на отметке $539 за тысячу кубометров.

Со дня масштабной аварии на заводе "Газпрома" 5 августа поставки на входе в газотранспортную систему Германии в среднем составляли около 1,5 млн куб. м в час. В среду физический поток газа по магистрали снизился еще сильнее – до 0,8 млн кубометров.

Достигнутый ценовой показатель является максимальным за последние три с половиной года – с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East), и цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров.

При этом более года назад – в мае 2020 года – цена газа на TTF опускалась до исторического рекорда в 3 евро за тысячу кВт-ч или $34 за тысячу кубов.

Как сообщалось, российский "Газпром" вечером 5 августа снизил поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" более чем в два раза на фоне аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. Они сократились с 2,1 млн куб. м в час в начале дня до 1 млн куб. м. С пятницы поставки выросли до 1,5 млн куб. м, для того, чтобы компенсировать недопоставленные объемы "Газпром" начал отбирать газ из своих хранилищ в ЕС. В то же время поставки газа по магистрали "Северный поток" и через Украину сохраняются в прежнем объеме.

После этого цены на газ на европейских биржах взлетели до $543 за тысячу кубометров.

Напомним, европейский баланс газа в настоящее время является остродефицитным. Задачу восстановления запасов после холодной зимы осложняет дефицит СПГ на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке на прошлой неделе перевалили за $500 за тысячу кубометров.

На этом фоне российский "Газпром" отказывается бронировать дополнительные твердые транзитные мощности через Украину, а также фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы.

Кроме того, "Газпром не стал бронировать транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу на четвертый квартал, а также на первые три квартала 2022 года поквартально.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля - всего 124 млн куб. м в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.