Нацкомиссия аннулировала лицензии четырех поставщиков электроэнергии
Соответствующие решения комиссия приняла на заседании в среду, 11 августа, передает Интерфакс-Украина.
"Проведены внеплановые проверки, в результате которых субъекты хозяйствования по месту расположения не найдены. Департамент предлагает аннулировать лицензии, но учитывая, что задолженность перед НЭК "Укрэнего" не погашена, а в действиях этих субъектов могут быть признаки фиктивного предпринимательства, предлагаем направить информацию о них в Нацполицию, другие правоохранительные органы, а также в налоговую инспекцию, чтобы эти субъекты были взяты на контроль в контексте ведения их хоздеятельности", – пояснила необходимость аннулирования лицензий член НКРЭКУ Ольга Бабий в ходе заседания регулятора.
"Речь не только о фиктивной деятельности, мне кажется, здесь больше признаков мошенничества, поэтому надо направить обращения с требованием открыть уголовные дела", – прокомментировал решение глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.
Согласно пояснительным запискам к проектам постановлений, компании отсутствуют по указанным в лицензионных делах документах адресам, а также не уведомляли регулятора о смене места расположения. Комиссия также не смогла связаться с их представителями по заявленным телефонам.
Вместе с тем общий долг компаний перед "Укрэнерго" за небалансы по состоянию на начало 2021 года составляет около 61 млн грн, больше всего у ООО "Терра ВВВ" – 36,8 млн грн.
Согласно данным сервича Youcontrol, у "Первой электрической компании" (уставный капитал 1 тыс. грн) четыре учредителя – Андрей Билецкий, зарегистрированный в Ивано-Франковской области, житель Киева Владимир Гоменюк, Наталия Мошкивская из Житомира и Елена Дурицкая из Житомирской области.
Учредителями "Трансэлектропостач" (уставный капитал 20 тыс. грн) указаны киевлянин Александр Иващенко и одессит Артур Чечеткин, чьи данные в открытых источниках совпадают с данными зятя политика Юлии Тимошенко.
"Терра ВВВ" (уставный капитал 50 тыс. грн) учредил житель Баку Каримли Сурадж Адалат Оглы.
"Грин Альтернатива" (уставный капитал 1 тыс. грн) учреждена жителем Харцизска Донецкой области Игорем Игнатовым и зарегистрированным в Тернопольской области Андреем Галабицким.