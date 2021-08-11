Нацкомиссия аннулировала лицензии четырех поставщиков электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), аннулировала лицензии на поставки электроэнергии ООО "Грин Альтернатива", "Первая электрическая компания", "Терра ВВВ", "Трансэлектропостач", поскольку не смогла найти эти компании по заявленным местам их расположения.

Соответствующие решения комиссия приняла на заседании в среду, 11 августа, передает Интерфакс-Украина.

"Проведены внеплановые проверки, в результате которых субъекты хозяйствования по месту расположения не найдены. Департамент предлагает аннулировать лицензии, но учитывая, что задолженность перед НЭК "Укрэнего" не погашена, а в действиях этих субъектов могут быть признаки фиктивного предпринимательства, предлагаем направить информацию о них в Нацполицию, другие правоохранительные органы, а также в налоговую инспекцию, чтобы эти субъекты были взяты на контроль в контексте ведения их хоздеятельности", – пояснила необходимость аннулирования лицензий член НКРЭКУ Ольга Бабий в ходе заседания регулятора.

"Речь не только о фиктивной деятельности, мне кажется, здесь больше признаков мошенничества, поэтому надо направить обращения с требованием открыть уголовные дела", – прокомментировал решение глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Согласно пояснительным запискам к проектам постановлений, компании отсутствуют по указанным в лицензионных делах документах адресам, а также не уведомляли регулятора о смене места расположения. Комиссия также не смогла связаться с их представителями по заявленным телефонам.

Вместе с тем общий долг компаний перед "Укрэнерго" за небалансы по состоянию на начало 2021 года составляет около 61 млн грн, больше всего у ООО "Терра ВВВ" – 36,8 млн грн.

Согласно данным сервича Youcontrol, у "Первой электрической компании" (уставный капитал 1 тыс. грн) четыре учредителя – Андрей Билецкий, зарегистрированный в Ивано-Франковской области, житель Киева Владимир Гоменюк, Наталия Мошкивская из Житомира и Елена Дурицкая из Житомирской области.

Учредителями "Трансэлектропостач" (уставный капитал 20 тыс. грн) указаны киевлянин Александр Иващенко и одессит Артур Чечеткин, чьи данные в открытых источниках совпадают с данными зятя политика Юлии Тимошенко.

"Терра ВВВ" (уставный капитал 50 тыс. грн) учредил житель Баку Каримли Сурадж Адалат Оглы.

"Грин Альтернатива" (уставный капитал 1 тыс. грн) учреждена жителем Харцизска Донецкой области Игорем Игнатовым и зарегистрированным в Тернопольской области Андреем Галабицким.