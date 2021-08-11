Кабмин решил перевести в электронный формат получение 13 самых популярных лицензий

Кабинет министров с 1 ноября 2021 года начнет эксперимент по переведению в электронный формат 13 самых популярных лицензий.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 августа, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"В рамках реализации экспериментального проекта "Е-разрешение" для получения одной из 13 самых популярных лицензий бизнеса достаточно будет подать онлайн-заявку через сервис "Дія". Причем сделать это можно без очередей и лишних документов", – сказано в сообщении.

Для участия в экспериментальном проекте были отобраны топ-13 по популярности лицензий:

розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин);

розничная торговля табачными изделиями;

розничная торговля жидкостями, используемых в электронных сигаретах;

оптовая торговля алкогольными напитками;

оптовая торговля табачными изделиями;

оптовая торговля жидкостями, используемых в электронных сигаретах

оптовая торговля топливом;

хранение топлива (исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки);

осуществление туроператорской деятельности;

осуществления хозяйственной деятельности по ветеринарной практике;

осуществления хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

осуществления хозяйственной деятельности в сфере дошкольного образования;

посредничество в трудоустройстве за рубежом.

В Минэкономики обещают, что в ближайшее время планируется расширить перечень разрешений, предоставляемых в электронном виде через через сервис "Дія".

"Ежегодно такие лицензии получают более 200 тыс. субъектов хозяйствования. Сегодняшнее решение правительства позволит бизнесу получить необходимую лицензию максимально просто, быстро и прозрачно. Это очередной шаг по улучшению бизнес-климата в Украине и качества взаимодействия государства с бизнесом", – прокомментировал первый вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко.

Реализация проекта предусматривает цифровизацию полного цикла процедур в сфере лицензирования и автоматическую выдачу лицензии там, где не предусмотрено дополнительных проверок документов при подаче заявления.

Также за предпринимателями сохраняется право подавать документы в бумажной форме. Таким образом, у бизнеса появится право выбора способа подачи заявления - в электронной форме или бумажной.

Эксперимент продлится с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2023 года. После его завершения планируется внесение в Верховную Раду проекта закона об упрощении условий предоставления лицензий.