Кабмин решил перевести в электронный формат получение 13 самых популярных лицензий
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 августа, сообщает пресс-служба Министерства экономики.
"В рамках реализации экспериментального проекта "Е-разрешение" для получения одной из 13 самых популярных лицензий бизнеса достаточно будет подать онлайн-заявку через сервис "Дія". Причем сделать это можно без очередей и лишних документов", – сказано в сообщении.
Для участия в экспериментальном проекте были отобраны топ-13 по популярности лицензий:
- розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин);
- розничная торговля табачными изделиями;
- розничная торговля жидкостями, используемых в электронных сигаретах;
- оптовая торговля алкогольными напитками;
- оптовая торговля табачными изделиями;
- оптовая торговля жидкостями, используемых в электронных сигаретах
- оптовая торговля топливом;
- хранение топлива (исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки);
- осуществление туроператорской деятельности;
- осуществления хозяйственной деятельности по ветеринарной практике;
- осуществления хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- осуществления хозяйственной деятельности в сфере дошкольного образования;
- посредничество в трудоустройстве за рубежом.
В Минэкономики обещают, что в ближайшее время планируется расширить перечень разрешений, предоставляемых в электронном виде через через сервис "Дія".
"Ежегодно такие лицензии получают более 200 тыс. субъектов хозяйствования. Сегодняшнее решение правительства позволит бизнесу получить необходимую лицензию максимально просто, быстро и прозрачно. Это очередной шаг по улучшению бизнес-климата в Украине и качества взаимодействия государства с бизнесом", – прокомментировал первый вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко.
Реализация проекта предусматривает цифровизацию полного цикла процедур в сфере лицензирования и автоматическую выдачу лицензии там, где не предусмотрено дополнительных проверок документов при подаче заявления.
Также за предпринимателями сохраняется право подавать документы в бумажной форме. Таким образом, у бизнеса появится право выбора способа подачи заявления - в электронной форме или бумажной.
Эксперимент продлится с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2023 года. После его завершения планируется внесение в Верховную Раду проекта закона об упрощении условий предоставления лицензий.