Власти Киева потратят 2,8 миллиарда на реконструкцию улицы длиной 5 километров

Коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" объявило тендер на реконструкцию ул. Стеценко от проспекта Палладина до Интернациональной площади включительно с ликвидацией кольцевого движения транспорта на пересечении ул. Стеценко с ул. Туполева и ул. Стеценко с ул. Щербакова ожидаемой стоимостью 2,78 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечным сроком подачи тендерных предложений указано 10 сентября, а сам аукцион запланирован на 18 октября.

Согласно тендерной документации, все работы по проекту разбиты на 4 очереди и должны быть выполнены до конца 2028 года.

В том числе при проведении реконструкции улицы запланировано перекладывание водопровода, газопровода, канализации и теплосети. Также нужно обустроить новые электрические сети, ливневую канализацию, велодорожки, освещение и тому подобное.

Третьей и четвертой очередями работ предусмотрено строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении ул. Стеценко с ул. Д. Щербакивского (площадь В. Марченко), а также строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении ул. Стеценко с просп. Академика Палладина.

Улица Стеценко – улица в Подольском, Святошинском и Шевченковском районе города Киева протяженностью 5,28 км. По ней организовано двустороннее движение, по 2-3 полосы в каждом направлении.