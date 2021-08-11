Зеленский создал рабочую группу по инновационному развитию экономики

Президент Украины Владимир Зеленский своим распоряжением создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики, целью которой является создание коммуникационной платформы для обсуждения и выработки предложений по ускорению инновационного развития экономики.

Об этом говорится в соответствующем документе №521/2021-рп.

"С целью создания коммуникационной платформы для обсуждения и выработки предложений по ускорению инновационного развития экономики: образовать рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики и утвердить ее персональный состав; разрешить руководителю рабочей группы вносить в случае необходимости изменения в ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, независимых экспертов", - сказано в сообщении.

Рабочей группе необходимо внести предложения по:

первоочередным мерам по развитию цифровой трансформации экономики, внедрению технологических инноваций в производственные процессы;

направлениям реализации инновационных проектов для активизации наиболее перспективных сфер экономической деятельности, внедрения новых подходов и стандартов осуществления деятельности в соответствующих сферах;

созданию условий для реализации приоритетных для государства инновационных проектов и развития технологических компаний.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

В приложении к документам перечисляется персональный состав рабочей группу, в которую вошли, в частности, глава Офиса президента Андрей Ермак, который будет ее руководителем, и советница главы ОП Дарья Заривная, назначенная секретарем группы.

Кроме того, в состав рабочей группы также вошли Михаил Федоров (министр цифровой трансформации), Тимофей Милованов (советник главы ОП, и.о. гендиректора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины"), Александр Борняков (замминистра цифровой трансформации), Ирина Новикова (замминистра экономики) Юлия Свириденко (замглавы ОП) и Андрей Сибига (замглавы ОП).

При наличии согласия к ним могут присоединиться Анатолий Амелин (соучредитель ОО "Украинский институт будущего"), Юлия Диденко (глава подкомитета по вопросам налогообложения доходов физических лиц, единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и других начислений на фонд оплаты труда комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики), Павел Карташов (директор Фонда развития инноваций (Украинский фонд стартапов), Александр Носов (член Набсовета ГК "Укроборонпром"), Роксолана Пидласа (замглавы комитета Рады по вопросам экономического развития), а также Виктория Тигипко (член Набсовета Фонда развития инноваций (Украинский фонд стартапов).