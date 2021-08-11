"Укрзализныця" не готова к сезону перевозки зерновых, – новый глава компании

"Укрзализныця" в 2021 году провалила подготовку к зерновому сезону – из 11,4 тыс. вагонов-зерновозов компании к сезону готовы только 3 тыс., еще около 2,7 тыс. находятся в сезонном резерве, который уже поздно "поднимать", потому что сезон уже начался.

Об этом новый и.о. председателя правления компании Александр Камышин заявил в интервью Интерфакс-Украина.

По словам Камышина, остальные вагоны "просто не прошли своевременные ремонты".

"На 9 июля выполнено только 15% запланированных ремонтов, а 85% – провалены. Напомню, рабочий парк в пиковый сезон – это 11,4 тыс. зерновозов. Увы, но за пару месяцев просто невозможно отремонтировать ни 3 тыс. зерновозов, ни тем более необходимые 6 тыс. С полувагонами все еще интереснее – частный подвижной состав в этой категории сейчас стоит по 600-800 грн в сутки, полувагоны "Укрзализныци" – от 1 тыс. грн. При этом полувагонов "Укрзализныци" просто нет свободных", – сказал он.

Камышин также отметил, что "Укрзализныця" не готова к зерновому сезону не только по вагонам, но и по локомотивам.

"Причем по локомотивам проблема возникла из-за того, что не были своевременно закуплены все необходимые ходовые запчасти для ремонтов. Например, бандажи для локомотивов производит только одна польская компания", – рассказал новый и. о. главы компании.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду, 11 августа, уволил Ивана Юрика с должности исполняющего обязанности главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность Александра Камышина.

Камышин является советником министра инфраструктуры Александра Кубракова. С января 2020 года он занимает должность управляющего партнера инвесткомпании Fortior Capital. До этого, в 2012-2019 годах, он был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова. Он также с 2011 года является издателем портала об агробизнесе Latifundist Media.

Ранее в пресс-службе Министерства инфраструктуры заявляли, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в конце июля поручил Кабинету министров возложить обязанности главы правления АО "Укрзализныця" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Кроме того, СНБО требует от "Укрзализныци" привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки, обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии, ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов, обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах, ввести скоростное движение. В Мининфраструктуры не уточнили возможности совмещения должности министра с исполнением обязанностей главы правления "Укрзализныци".