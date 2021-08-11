Кабмин продлил действие повышенных нормативов на коммуналку в "красных" зонах карантина

Кабинет министров продлил действие повышенных нормативов на жилищно-коммунальные услуги для регионов, которые окажутся в "красной зоне" эпидемиологической опасности.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 11 августа.

В ведомстве напомнили, что весной прошлого года, когда вводился карантин, нормативы на жилищно-коммунальные услуги, в частности на электроэнергию, газ для приготовления пищи, подогрев воды, были увеличены на 50% .

"Эта норма вводилась для поддержки населения, поскольку люди находились дома и, соответственно, тратили больше ресурсов, при этом доходы их сокращались", – отмечается в сообщении.

Сейчас своим постановлением Кабмин продил действин этого механизма поддержки населения регионов, которые окажутся в "красной зоне" в случае новой волны коронавируса во время отопительного сезона.

"Если опять придется вводить жесткие карантинные ограничения в отдельных областях, люди в таких регионах автоматически, без дополнительных обращений, получат поддержку от государства в виде увеличения социальных нормативов при предоставлении жилищных субсидий", – подчеркнула министр социальной политики Марина Лазебная.