Нацбанк отозвал банковскую лицензию у "Расчетного центра"

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую лицензию ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках" (Расчетный центр, РЦ) на основании поданного им заявления.

Соответствующее решение №390-рш правлениа НБУ приняло 10 августа, сообщает пресс-служба регулятора.

В сообщении отмечается, что "Расчетный центр" прекратил осуществление банковской деятельности с 30 июня по решению акционеров.

При этом финучреждение имеет лицензию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление клиринговой деятельности и продолжит осуществлять соответствующую профессиональную деятельность на рынках капитала.

В то же время денежные расчеты, связанные с клиринговой деятельностью, в дальнейшем будут обеспечиваться с использованием счета в Национальном банке Украины, что предусмотрено законом и лучшими международными практиками.

Нацбанк отмечает, что "Расчетный центр" стал восьмым банком, который прекратил осуществление банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица после ПАО "Вернум Банк", АО "БМ Банк", ПАО "Диви Банк", ПАО "КБ" Финансовый партнер", ПАО "Апекс-Банк", ПАО "Промышленно-финансовый банк" и ПАО "Кредит Оптима Банк".

Как сообщалось, собрание акционеров ПАО "Расчетный центр" 30 июля утвердило завершение выполнения плана по переходу юрлица от работы в качестве банка к небанковскому финучреждению, убрав из устава финучреждения все упоминания слова "банк".

Напомним, внеочередное собрание акционеров "Расчетного центра" 3 февраля увердило план отказа от банковской лицензии без прекращения юрлица. Уже 19 февраля этот план согласовал Национальный банк.

Предпосылкой для принятия этого решения стало принятие 19 июня 2020 года закона об упрощении привлечения инвестиций, которым клиринговая деятельность отделена от банковской деятельности, начиная с 1 июля 2021 года.

Национальный банк Украины владеет 83,55 акций "Расчетного центра", Кабмин – 6,42%, Минфин – 3,22%. Среди других миноритариев – Ринат Ахметов (2,78%).