СБУ заблокировала работу сети обменников криптовалюты в Киеве

Служба безопасности Украины заблокировала сеть подпольных обменников криптовалюты в Киеве, через которые ежемесячно выводилось до 30 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по данным следствия, часть этих средств шла на финансирование провокаций ко Дню независимости Украины.

"Подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать деньги. Услугами этих онлайн-обменников основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" и другие", – сказано в сообщении.

По данным СБУ, в частности, речь идет об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины, которые через эту сеть получали финансирование для оплаты "услуг" провокаторов.

Согласно сообщению, указанная сеть криптообменников работала с начала 2021 года, обслужив за это время более 1000 "клиентов".

"Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно. За "услуги" получали 5-10% от суммы перевода", – отмечают в СБУ.

В рамках досудебного расследования по этому делу проведено 5 обысков по местам функционирования "офисов" в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы.

Во время обысков были изъяты компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности, мобильные терминалы с программным обеспечением, которое позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, и задействованных в схеме вывода средств, наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн грн.

"В рамках начатого уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и причастных к противоправному механизма лиц", – сказано в сообщении СБУ.