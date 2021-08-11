Кипр расширил перечень вакцин от коронавируса для въезда туристов

Кипр расширил перечень вакцин от коронавируса, после вакцинации которыми туристы могут беспрепятственно посещать остров.

Об этом сообщило посольство Украины в Республике Кипр, передает Европейская правда.

"Согласно соответствующему решению, Республика Кипр расширила перечень вакцин, сертификаты о вакцинации которыми, выданные соответствующим органом Украины, являются основанием для беспрепятственного пересечения границы Республики Кипр", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о таких вакцинах: Janssen/Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine, Sinovac (CoronaVac) Vaccine, AstraZeneca-Covishield и AstraZeneca-SKBio.

Перед поездкой копию сертификата о прививках на английском языке нужно загрузить на платформе Cyprus Flight Pass за 48 часов до вылета, а также указать данные о вакцинации.

Невакцинированным пассажирам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в сертифицированной лаборатории на территории Украины в течение 72 часов до вылета.

Ранее сообщалось, что власти Кипра приняли решение ужесточить правила въезда для невакцнорованных против коронавирусной инфекции украинских граждан.