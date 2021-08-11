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ДТЭК Ахметова начал импорт угля из Казахстана

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ДТЭК Ахметова начал импорт угля из Казахстана
Энергохолдинг "ДТЭК Энерго" на фоне низких запасов угля на складах своих ТЭС начал импорт энергетического угля из Казахстана.

Как сообщили в пресс-службе компании, также ведутся переговоры о поставках угля из Польши и США, передает Интерфакс-Украина.

"Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы фактически уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути. На следующей неделе ожидаем начало поставок угля из Польши. Также ведем переговоры о поставке судовых партий из США", – сказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

По данным Министерства энергетики Украины, запасы угля на складах тепловых электростанций пяти энергогенерирующих компаний ДТЭК ("ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Центрэнерго" и "Донбассэнерго") по состоянию на утро среды опустились до 754 тыс. тонн, что почти на 500 тыс. тонн меньше утвержденного министерством план-графика накопления на 11 августа (1,24 млн тонн).

При этом "ДТЭК Энерго" преимущественно обеспечивает свои ТЭС углем собственной добычи. Так, за 7 мес. этого года угледобывающими предприятиями "ДТЭК Энерго" было добыто почти 9,8 млн тонн угля (марки "Г"). Всего же в этом году планируется добыть более 17,1 млн тонн.

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Как сообщалось, в начале октября 2020 года ДТЭК Рината Ахметова отказался от аренды имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь", который ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года. ДТЭК не объяснял, почему группа Рината Ахметова решила тказаться от шахт "Добропольеугля". Кабмин согласился с предложением ДТЭК вернуть эти шахты в управление государства.

Сейчас в состав ДТЭК входят "Павлоградуголь" (добыча рядового угля в 2020 году – 16 млн тонн), шахта "Белозерская" (0,6 млн тонн), ш/у "Обуховское" (РФ), а также четыре обогатительных фабрики в Днепропетровской и Донецкой областях – Павлоградская, Добропольская, Октябрьская и Кураховская.

Угольная генерация ДТЭК суммарной установленной мощностью 13,53 ГВт, представлена "Востокэнерго", "Днипроэнерго" и "Западэнерго".

Джерело:  Интерфакс-Украина
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