Google снизил зарплаты сотрудникам на удаленке

Компания Google сократила зарплату своим сотрудникам, которые решили продолжить работу в удаленном формате и переехали в менее дорогие районы, подальше от офиса, где они раньше работали. Зарплата сотрудников будет напрямую зависеть от места удаленной работы, и для некоторых сотрудников это повлечет снижение оплаты на 5-25%.

Об этом сообщает Reuters, передает AIN.

Google предлагает своим сотрудникам калькулятор, который позволяет им видеть последствия перехода на удаленный формат работы и переезда в другой регион. Но на практике некоторые сотрудники, особенно те, кто добирается до работы издалека, могут столкнуться с сокращением заработной платы даже без переезда.

Один из сотрудников Google, который попросил не называть его имени, обычно добирается до офиса в Сиэтле из соседнего округа и, вероятно, увидит, что его зарплата снизится примерно на 10%, если он будет работать полный рабочий день из дома.

Этот сотрудник рассматривал возможность удаленной работы, но решил продолжать ходить в офис, несмотря на двухчасовую дорогу.

В Google же отметили, что всегда платили своим сотрудникам в зависимости от локации, и оплата отличается от города к городу и от штата к штату.

"Наши компенсационные пакеты всегда определялись местоположением, и мы всегда платим в верхней части местного рынка в зависимости от того, где работает сотрудник", - сказал представитель Google.

Интервью с сотрудниками Google указывают на сокращение заработной платы на 25% для удаленной работы, если они уезжают из Сан-Франциско в почти такой же дорогой район штата.

Скриншоты внутреннего калькулятора заработной платы Google, просмотренные Reuters, показывают, что сотруднице, проживающей в Стэмфорде, штат Коннектикут, в часе езды от Нью-Йорка поездом, будут платить на 15% меньше, если она будет работать из дома.

Представитель Google заявил, что компания не изменит заработную плату сотрудников, если они перейдут с офисной работы на полностью удаленную работу в том же городе, где расположен офис. Но если человек переедет в регион с более дешевой жизнью (продукты/налоги/аренда жилья) то его зарплата пропорционально уменьшится.