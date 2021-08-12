В Украине зафиксировали 1 247 новых случаев COVID-19

На утро 12 августа в Украине зафиксировали 1 247 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 77 детей и 41 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 588 человек, умерло 24 пациента, выздоровело – 1 039. Кроме того совершили 48 051 тест.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 262 601 человек, выздоровело – 2 194 791, летальных случаев зафиксировали 53 173, также провели 11 604 861 тест.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 4 427 898 человек, за прошедшие сутки – 162 049. Полностью иммунизированы – 2 580 552 украинца. Всего медики совершили 7 008 448 вакцинаций.

Днем ранее, 11 августа, сообщали о 1 122 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 10 августа – о 781 новом случае заболевания, 9 августа – о 300 новых случаях.