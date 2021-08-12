Суд открыл новое дело о банкротстве футбольного клуба "Черноморец" Климова

Хозсуд Одесской области открыл новое производство о банкротстве ЧАО "Футбольный клуб "Черноморец".

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, инициатором процедуры выступило ООО "Бизнес Ренталс", его кредиторские требования составляют 5,6 млн грн.

Отметим, что 1 июня 2021 года Юго-западный апелляционный хозсуд отменил решение Хозсуда Одесской области от 11 января 2021 года, которым было открыто производство по другому делу о банкротстве ЧАО "ФК "Черноморец". Тогда инициатором дела о банкротстве было само ЧАО.

Как сообщалось, 22 мая 2020 года Фонд гарантирования вкладов физлиц с 21-й попытки продал на аукционе стадион "Черноморец" американской Allrise Capital Inc. за 193,8 млн грн, что почти в шесть раз ниже стартовой цены объекта (1,14 млрд грн) и в 19 раз меньше первоначальной цены объекта (3,66 млрд грн).

Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил стадион "Черноморец" в качестве залога по кредитам связанных компаний перед обанкротившимся "Имексбанком" нардепа Леонида Климова.

При этом, по данным фонда, за несколько месяцев до признания неплатежеспособным владельцами АО "Имэксбанк" были выведены высоколиквидные залоги по 41 кредиту юрлиц-инсайдеров. Вместо этого единственным обеспечением по договорам на сумму 8,3 млрд грн стал футбольный стадион, тогда как независимые оценщики определили ее на уровне 1,2 млрд грн.