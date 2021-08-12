Поступления в бюджет от управления коррупционными активами выросли в 5 раз, – АРМА

В течение января-июля 2021 года чистые поступления в государственный бюджет от коммерческой деятельности управителей арестованными активами составили 22 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Для сравнения, это почти в пять раз, или на 368% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, показатели поступлений за семь месяцев 2020 года составляли 4,7 млн грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 21,9 млн грн начислено в качестве процентов на депозитные счета АРМА в госбанке.

В агентстве подчеркнули, что процентная ставка для депозитных средств АРМА выше, чем в большинстве коммерческих банков. Это позволяет агентству эффективно сохранять экономическую стоимость активов в денежной форме, что выгодно и их владельцам, которые получают средства после отмены арестов, и государству, ведь в случае конфискации тело депозита вместе с процентами будет перечислено в бюджет.

Всего за семь месяцев 2021 года АРМА получило около 44 млн грн доходов от управления активами. Начисленные на депозит проценты являются потенциальным доходом государства в случае вынесения приговоров о конфискации.