Fitch улучшил прогноз по рейтингу "Нафтогаза"
Согласно сообщению Fitch, уравнивание рейтингов "Нафтогаза" до аналогичного рейтинга Украины отражает сильную связь компании с государством, передает Интерфакс-Украина.
Fitch также подтвердило автономный кредитный профиль (SCP) компании на уровне "b-".
Рейтинговое агентство вновь напомнило свои ожидания, что ликвидность группы находится под давлением из-за ожидаемых высоких капитальных затрат, которые "Нафтогаз" планирует инвестировать в расширение ресурсной базы, чтобы остановить падение добычи газа.
Слабый финансовый профиль "b-" SCP отражает волатильность профиля бизнеса компании, в основном изменчивость цен на газ, и его трансформацию после отделения направления транзита газа с 2020 года.
Fitch указывает на важность для финансового профиля НАК возможностей по взысканию дебиторской задолженности в условиях слабой экономики страны и ожидаемого дефицита ликвидности.
Рейтинговое агентство по-прежнему считает, что валютные риски для "Нафтогаза" остаются высокими, поскольку около 68% ($1,6 млрд) его долга, относящегося к еврооблигациям, на конец 2020 года номинировано в иностранной валюте, в то время как большая часть выручки поступает в гривне.