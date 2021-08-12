Экс-директора филиала "Укрзализныци" будут судить за ущерб природе на 495 миллионов

Под руководством Офиса генерального прокурора в суд направлен обвинительный акт относительно исполняющего обязанности директора филиала "Центра управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця" по факту служебной халатности (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Расследование установило, что чиновник не обеспечил надлежащее оформление специальных разрешений на проведение взрывных работ и не прекратил незаконные взрывы на гранитном карьере – производственном подразделении "Пенизевицкий карьер".

"Вследствие служебной халатности с мая 2017 года по октябрь 2018 года было незаконно проведено 5 взрывов на территории Житомирской области и добыто почти 219 тыс. м куб. габро-анортозита, гранита и габро-норита, что нанесло ущерб окружающей среде на почти 495 млн грн",– говорится в сообщении.

Также на рассмотрении в суде находится обвинительный акт относительно начальника производственного подразделения "Пенизевицкий карьер" по факту нарушения правил пользования недрами и незаконной добычи полезных ископаемых.