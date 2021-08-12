Производство электроэнергии выросло с начала года на 6,2%, – Минэнерго

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-июле 2021 года увеличилось на 6,2% (на 5,29 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 90,3 млрд млн кВт-ч.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики, передает Интерфакс-Украина.

Атомные электростанции за семь месяцев увеличили выработку электроэнергии на 7,2% – до 48,4 млрд кВт-ч. В частности, производство на Запорожской АЭС составило 19,47 млрд кВт-ч (+21,4% к январю-июлю-2020), Южно-Украинской – 10,8 млрд кВт-ч (-0,5%), Ривненской – 11,5 млрд кВт-ч (+4,2%), Хмельницкой – 6,56 млрд млн кВт-ч (-8,5%).

Тепловые электростанции, а также теплоэлектроцентрали и когенерационные установки снизили выработку на 3,6% – до 26,8 млрд кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 2,3% – до 20,9 млрд кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – снизили на 20,1%, до 5,8 млрд кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции увеличили производство на 60,7% – до 6,99 млрд кВт-ч, тогда как блок-станции уменьшили на 8,1% – до 1,1 млрд кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) увеличилось на 7,8% – до 7,5 млрд кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53,6% (в январе-июле-2020 – 53,2%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 29,7% (32,7%), ГЭС и ГАЭС – 7,7% (5,1%), блок-станций – 1,1% (1,3%), альтернативных источников – 7,8% (7,7%).

В июле 2021 года производство электроэнергии в ОЭС Украины увеличилось на 7,8% (на 901,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 12,4 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии за семь месяцев возрос на 12,5% (на 1, 54 млн Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13,89 млн Гкал.