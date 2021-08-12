Украина направила в Литву гуманитарную помощь для защиты границы от нелегальных мигрантов

Украина отправила в Литву более 38 тонн гуманитарного груза в рамках первого этапа помощи для усиления границ Литвы от нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что согласно Указу президента и распоряжению Кабмина, предусмотрено три этапа помощи.

Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы.

Ранее сообщалось, что Украина намерена предоставить Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью. Отмечаось, что критически выросло количество нелегальных мигрантов, попадающих в Литву со стороны Беларуси.