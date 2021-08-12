Население в начале августа начало скупать валюту, – глава Совета НБУ

В августе по операциям физических лиц наблюдается преобладание спроса на иностранную валюту над предложением.

Как сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook, с начала месяца чистая покупка населением иностранной валюты составила $45 млн. При этом с начала года чистая продажа составляла около $2 млрд.

Также он отметил, что в течение недели обменный курс гривны к доллару на межбанковском рынке находился под умеренным давлением в сторону укрепления гривны, укрепившись на 0,3% до 26,8 гривни за $1.

"Этому способствовало преобладание предложение иностранной валюты со стороны клиентов банков над спросом, что концентрировалось на спотовом сегменте рынка (около $30 млн в среднем за день). Это, в свою очередь, позволило банкам увеличить покупку иностранной валюты в позицию, которая укрепляет их способность к балансированию рыночной конъюнктуры на валютном рынке", – добавил Данилишин.

Кроме того, он уточнил, что чистая покупка иностранной валюты Нацбанком за неделю составила $76,3 млн, что увеличило общее позитивное сальдо валютных интервенций с начала 2021 года почти до $1,1 млрд.

По словам главы Совета НБУ, на 11 августа международные резервы Нацбанка составляли $28,7 млрд, что соответствует 92% необходимого уровня согласно композитному критерию МВФ.

Как сообщалось, в последние месяцы продажа валюты населением стабильно превышала покупку. Так, объем продажи населением валюты в июле 2021 года вырос до $2,07 млрд, тогда как покупка увеличилась до $1,78 млрд. Согласно данным Национального банка, оба этих значения являются рекордными за время ведения соответствующей статистики.