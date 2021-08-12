Прокуратура сообщила о подозрении экс-главе ликвидируемого банка Жвании и Мартыненко

Дарницкая окружная прокуратура Киева уведомила бывшего главу правления неплатежеспособного "Диамантбанка" о подозрении в растрате 20 млн грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, банкира подозревают в растрате чужого имущества в особо крупных размерах в интересах третьих лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Согласно материалам следствия, подозреваемый содействовал в выдаче кредитных средств субъектам хозяйствования под залог имущественных прав, которые, как оказалось, в дальнейшем были фиктивными и не могли покрыть размер кредита.

"После прекращения уплаты по кредитному договору банк обратился в суд о взыскании с заемщиков кредитных средств, а также других платежей и штрафных санкций, однако, получив положительное решение суда, отказался от выполнения судебного решения и при содействии главы правления банка принял решение о безнадежности указанного кредита", – сказано в сообщении.

Прокуратура отмечает, что в результате принятия такого решения владельцы предприятий-должников избежали обязанности вернуть банку полученный кредит и уплатить штрафные санкции за невыплату кредитных платежей в установленный договором срок на сумму более 20 млн грн.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц 22 июня 2017 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Диамантбанк". На то время главой правления "Диамантбанка" был Олега Ходачук.

По оценке Фонда гарантирования, общая гарантированная сумма возмещения вкладчикам составляет 1,24 млрд грн. При этом в июне 2017 года состоялась сделка по передаче части активов "Диамантбанка" принимающему "ТАСкомбанку" Сергея Тигипко.

При этом "Диамантбанк" стал одним из немногих, где в процессе ликвидации Фонду гарантирования вкладов за счет продажи активов и поступлений от должников удалось полностью вернуть вклады вкладчикам-физлицам.

"Диамантбанк" зарегистрирован в ноябре 1993 года. Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (7,27 млрд грн) "Диамантбанк" занимал бы 23 место среди 90 работающих украинских банков.

По состоянию на 24 апреля владельцами существенного участия в "Диамантбанке" были Давид Жвания, Игорь Крезь, Андрей Щукин и Вячеслав Циганенко, миноритарным акционером – экс-народный депутат Николай Мартыненко.

На начало апреля 2017 года средства клиентов в банке составляли 4,24 млрд грн, в том числе физлиц – 2,07 млрд грн.