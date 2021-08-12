Гидроагрегат №4 на Днестровской ГАЭС запустят 17 августа, – "Укргидроэнерго"

ЧАО "Укргидроэнерго" 17 августа запустит в генераторном режиме гидроагрегат №4 Днестровской гидроаккумулирующей электростанции, что добавит Объединенной энергетической системе Украины 324 МВт балансирующей энергии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что запуском четвертого гидроагрегата мощность Днестровской ГАЭС достигнет 1 296 МВт в генераторном режиме и 1 684 МВт в насосном.

Сейчас на ГАЭС введены в эксплуатацию три гидроагрегата общей мощностью 972 МВт в генераторном режиме и 1263 МВт в насосном.

Всего на Днестровской ГАЭС будет установлено 7 гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт в генераторном режиме и 2947 МВт в насосном. После этого Днестровская ГАЭС должна стать крупнейшей ГАЭС в Европе и шестой по масштабам проектом гидроэнергетики в мире.

Как сообщалось, ЧАО "Укргидроэнерго" в июле 2020 года заказало Консорциуму "Научно-производственное объединение "Укргидроэнергострой" строительство второй очереди Днестровской ГАЭС за 2,43 млрд грн. Согласно условиям договора, вторую очередь станции в составе гидроагрегата №4 должны достроить до конца 2023 года.

Закупку провели по переговорной процедуре, сославшись на отсутствие конкуренции по техническим причинам. В обосновании применения переговорной закупки указано, что "Укргидроэнергострой" выиграл торги на строительство первой очереди станции в 2011 году. В дальнейшем с ним уже заключали сделки по переговорной процедуре.

По данным "Вестника госзакупок" и системы "Прозорро", в целом с 2011 года консорциум "Укргидроэнергострой" получил подрядов "Укргидроэнерго" по Днестровской ГАЭС на сумму 18,11 млрд грн.