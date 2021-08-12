Новый глава анонсировал "Большое строительство" на "Укрзализныце"

Новый глава планирует переломить негативные тенденции на "Укрзализныце" с помощью "Большого строительства".

Об этом новый исполняющий обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин заявил во время своего представления коллективу, передает пресс-служба железнодорожной компании.

"Укрзализныця" некогда была мощной компанией, и я помню те времена. Но, к сожалению, последние годы его состояние только ухудшалось. Моя задача – переломить негативную тенденцию упадка железной дороги и вернуть ей былую мощь, а железнодорожникам – престижность профессии. Поэтому в "Укрзализныце" начинается "Большое строительство", – сказал Камышин.

В свою очередь министр инфраструктуры Александр Кубраков, представляя коллективу "Укрзализныци" нового руководителя среди приоритетных задач нового руководства назвал повышение тарифов на грузовые перевозки, закупку электроэнергии непосредственно у производителя – ГП "Энергоатом", привлечение на украинский рынок международных инвесторов и закупку новых поездов и локомотивов.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду, 11 августа, уволил Ивана Юрика с должности исполняющего обязанности главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность Александра Камышина.

Камышин является советником министра инфраструктуры Александра Кубракова. С января 2020 года он занимает должность управляющего партнера инвесткомпании Fortior Capital. До этого, в 2012-2019 годах, он был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова. Он также с 2011 года является издателем портала об агробизнесе Latifundist Media.

Ранее в пресс-службе Министерства инфраструктуры заявляли, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в конце июля поручил Кабинету министров возложить обязанности главы правления АО "Укрзализныця" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Кроме того, СНБО требует от "Укрзализныци" привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки, обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии, ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов, обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах, ввести скоростное движение. В Мининфраструктуры не уточнили возможности совмещения должности министра с исполнением обязанностей главы правления "Укрзализныци".