Госэкоинспекция проверит крупнейшего производителя отходов в стране из группы Ахметова

Государственная экологическая инспекция осуществляет плановую проверку ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат", который возглавляет список предприятий с наибольшим объемом генерации отходов в рейтинге ТОП-100 крупнейших загрязнителей окружающей среды.

Об этом сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный, передает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что ежегодно на предприятии образуются десятки миллионов тонн промышленных отходов, поэтому их правильная утилизация имеет важное значение для состояния окружающей среды всей Днепропетровской области.

"Во время плановой проверки которая началась на этой неделе Госэкоинспекцией будут рассмотрены вопросы соблюдения предприятием природоохранного законодательства в части обращения с отходами, загрязнения атмосферного воздуха, недр, водопользования", – отметил Малеваный.

По словам чиновника, на предприятии продолжаются мероприятия по модернизации промышленных мощностей.

"Сейчас уже установлено 5 новых электрофильтров. До конца года планируют достроить шестой. Во время визита на предприятие посетил РОФ, где недавно завершена модернизация технологической секции, а также карьер Первомайский. Надеюсь, что эти меры позволят достичь снижения уровня выбросов в соответствии не только с украинскими, но и с европейскими нормами, а также, что модернизация предприятия будет продолжаться и дальше", – отметил Малеваный.

Как сообщалось, зарегистрированная в Нидерландах Metinvest B.V. – материнская компания группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского – в 2020 году увеличила свою долю в ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (СевГОК) до 100% с 96,8%.