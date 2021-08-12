Прокуратура пытается взыскать с "Центрэнерго" 156 миллионов дивидендов через суд

Заместитель генпрокурора, в интересах государства в лице Фонда государственного имущества, обратился в Хозяйственный суд Киевской области с иском к ПАО "Центрэнерго" о взыскании 156,3 млн грн недоплаченных дивидендов по результатам деятельности в 2018 году.

Соответствующее решение от 9 августа опубликовано в Едином реестре судебных решений, сообщает ExPro.

В судебных материалах отмечается, что по данным Фонда госимущества, "Центрэнерго" уплатило в госбюджет дивидендов за 2018 год на общую сумму 195,38 млн грн – половину чистой прибыли. Однако, согласно поставлению Кабмина №364 от 24 апреля 2019 года, должно было быть уплачено 90% от полученной прибыли – более 351,6 млн грн.

Суд открыл производство по этому делу. Подготовительное заседание назначено на 2 сентября.

Напомним, по результатам работы в 2018 году "Центрэнерго" в 2018 году сократило чистую прибыль в 3,8 раза по сравнению с 2017 годом – до 499,13 млн грн.

Более 78% уставного капитала "Центрэнерго" принадлежит государству.